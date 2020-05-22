***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
22.05.2020 10:59
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846445
BIST
11:04102.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -123,83
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.598
En Düşük
102.014
11:046,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8118
En Düşük
6,7746
11:047,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4149
11:04380,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,00
|Açılış
|: 380,19
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
380,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|39,10
|2.531.112
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|7.612.294
|% 9,95
|
|PNSUT
|18,88
|80.988.776
|% 8,51
|
|CASA
|22,00
|44.946
|% 8,16
|
|PEKGY
|5,92
|6.639.749
|% 7,64
|
|EGCEY
|0,81
|345.618
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|236.483
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|1.710.155
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|30.480.153
|% -9,95
|
|GLRYH
|14,48
|10.446.492
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,65
|203.861.675
|% 0,70
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|THYAO
|11,11
|123.177.607
|% -0,09
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|GARAN
|7,55
|109.616.998
|% -0,66
|
|AVOD
|3,29
|119.642.982
|% 5,45
|
|ECILC
|5,76
|174.091.359
|% 3,97
|
|TSKB
|1,05
|30.019.381
|% 0,96
|
|GSRAY
|2,70
|63.630.450
|% 1,89
|
|SNGYO
|1,13
|24.385.348
|% 3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2587
|8,3001
|% -0,21
|
|Frank
|6,9787
|7,0207
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8063
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|9,62
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.489
|14,70
|
|Tam
|2.525
|2.554
|15,10
|
|Yarım
|1.232
|1.248
|7,40
|
|Çeyrek
|616
|624
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-1,99
|