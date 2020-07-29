***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.07.2020 18:19
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İç Tüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863593
BIST
18:001.135
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -18,00
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:006,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0582
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9921
En Düşük
6,9132
18:008,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1173
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2528
En Düşük
8,1145
18:00438,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,64
|Açılış
|: 438,51
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|71.820.933
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|47.825.899
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.645.760
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|3.869.966
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.112.760
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.316.621
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.487.849
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,20
|19.668.544
|% -9,88
|
|NIBAS
|16,81
|20.337.475
|% -9,53
|
|ASELS
|35,26
|2.274.609.602
|% -3,34
|
|GUSGR
|6,23
|2.114.677.837
|% 4,53
|
|GARAN
|7,10
|1.536.333.726
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,21
|1.318.766.562
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.528
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,21
|1.318.766.562
|% -0,45
|
|GUSGR
|6,23
|2.114.677.837
|% 4,53
|
|IHLAS
|0,90
|249.526.397
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|837.332.528
|% -0,33
|
|TSKB
|1,16
|313.093.846
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0110
|9,0562
|% 0,83
|
|Frank
|7,5934
|7,6392
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-2,51
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.878
|2.918
|22,60
|
|Tam
|2.965
|3.008
|29,90
|
|Yarım
|1.439
|1.464
|10,20
|
|Çeyrek
|722
|731
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,36
|
Seans Raporu
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