***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.12.2020 11:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İç tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891368
BIST
11:301.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:307,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0311
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:309,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0465
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:30462,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,84
|Açılış
|: 462,15
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:28
|RYGYO
|6,71
|28.378.569
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|31.372.721
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.229.862
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|4.918.008
|% -7,28
|
|KENT
|448,80
|4.113.091
|% -6,30
|
|TSKB
|1,98
|801.458.681
|% -3,88
|
|GARAN
|9,16
|446.838.901
|% -0,43
|
|SISE
|6,99
|327.404.544
|% 0,00
|
|SELEC
|18,01
|290.948.547
|% 8,04
|
|TKNSA
|16,77
|283.527.769
|% 3,97
|
|TSKB
|1,98
|801.458.681
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|146.413.569
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,17
|225.106.553
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,32
|96.264.269
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|177.284.756
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8006
|7,8035
|% 0,41
|
|Euro
|9,4882
|9,4953
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,4752
|10,5277
|% 0,49
|
|Frank
|8,7220
|8,7746
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0738
|2,0842
|% 0,38
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,01
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,62
|49,62
|0,91
|