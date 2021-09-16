***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
16.09.2021 15:52
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964090
BIST
17:081.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
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1.435
En Düşük
1.414
17:088,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1109
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5378
En Düşük
8,4182
17:0810,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0773
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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10,0550
En Düşük
9,9414
17:08480,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,64
|Açılış
|: 480,12
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|Önceki Kapanış
|: 486,06
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487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GARFA
|9,35
|6.301.001
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|59.358.246
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.399.066
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.127.980
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.850.712
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.966
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|61.119.461
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,49
|1.470.032.571
|% 0,64
|
|THYAO
|12,33
|685.748.528
|% 0,57
|
|KOZAL
|95,70
|472.669.030
|% -3,09
|
|BIOEN
|35,52
|442.015.246
|% 1,25
|
|TUPRS
|108,80
|437.636.655
|% -0,37
|
|GARAN
|9,49
|1.470.032.571
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,47
|347.676.399
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|144.698.544
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|99.656.507
|% -2,08
|
|KRDMD
|6,88
|419.336.599
|% -1,29
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5330
|8,5378
|% 1,32
|
|Euro
|10,0446
|10,0498
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,7045
|11,7632
|% 0,64
|
|Frank
|9,1663
|9,2215
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2664
|2,2778
|% 1,17
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-39,44
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-6,20
|
|Cumhuriyet
|3.177
|3.225
|-50,00
|
|Tam
|3.165
|3.246
|-45,10
|
|Yarım
|1.530
|1.570
|-21,82
|
|Çeyrek
|767
|785
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
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|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,70
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