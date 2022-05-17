***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
17.05.2022 15:19
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030853
BIST
16:372.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 23,54
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:3715,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2291
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:3716,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,4010
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:37925,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,02
|Açılış
|: 925,02
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:37
|EGEPO
|8,03
|45.299.871
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.288.482
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.538.914
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.599
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.397.620
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.058.082
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,75
|81.861.931
|% -6,16
|
|THYAO
|42,90
|2.931.308.942
|% 0,42
|
|SISE
|19,95
|2.201.095.811
|% 3,37
|
|AKBNK
|7,91
|1.187.864.562
|% -0,75
|
|SAHOL
|19,47
|1.162.841.183
|% 1,25
|
|KRDMD
|14,94
|1.162.384.766
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,65
|781.456.431
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,33
|1.065.994.704
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|184.340.803
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,91
|1.187.864.562
|% -0,75
|
|SISE
|19,95
|2.201.095.811
|% 3,37
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7257
|15,7702
|% 1,47
|
|Euro
|16,5896
|16,6412
|% 2,47
|
|Sterlin
|19,5665
|19,6647
|% 2,53
|
|Frank
|15,7908
|15,8859
|% 2,26
|
|Riyal
|4,1877
|4,2087
|% 1,43
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,34
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,15
|