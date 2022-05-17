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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

17.05.2022 15:19
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Açıklamalar

OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU (ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜK)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030853


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