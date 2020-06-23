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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.06.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852551


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,13% |  148,80
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Önceki Kapanış :  115.190  
En Yüksek
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115.060
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ECZYT 14,81 112.655.752 % 9,95  
AYEN 4,01 114.123.588 % 9,86  
MNDRS 3,68 53.018.180 % 9,85  
YKGYO 4,26 136.423.801 % 9,79  
DGKLB 2,48 41.344.335 % 9,73  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5541 8,5970 % 0,52  
Frank 7,2324 7,2760 % 0,53  
Riyal 1,8199 1,8290 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 11,19  
Altın Gr. 389 389 2,78  
Cumhuriyet 2.523 2.536 13,30  
Tam 2.589 2.601 13,70  
Yarım 1.262 1.272 6,70  
Çeyrek 633 637 3,30  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 0,18  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,04  
B. Petrol 43,52 43,52 0,44  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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