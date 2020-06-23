***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2020 18:27
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852551
BIST
18:05115.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 148,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.060
18:056,8495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
18:057,7622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0536
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7804
En Düşük
7,6969
18:05389,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,78
|Açılış
|: 389,07
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
389,99
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|14,81
|112.655.752
|% 9,95
|
|AYEN
|4,01
|114.123.588
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|53.018.180
|% 9,85
|
|YKGYO
|4,26
|136.423.801
|% 9,79
|
|DGKLB
|2,48
|41.344.335
|% 9,73
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|IZMDC
|13,69
|42.580.102
|% -9,04
|
|EGCYO
|1,44
|1.309.255
|% -8,86
|
|GLRYH
|14,64
|56.791.364
|% -4,69
|
|GSRAY
|2,88
|226.256.377
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|PETKM
|4,14
|1.068.176.793
|% 0,49
|
|GARAN
|8,46
|923.894.783
|% -0,70
|
|TSPOR
|7,60
|814.925.159
|% -9,52
|
|SKBNK
|1,40
|668.815.715
|% 4,48
|
|KARSN
|2,73
|1.196.153.844
|% 7,06
|
|KRDMD
|2,96
|1.331.810.887
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,94
|706.744.747
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|679.753.439
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5541
|8,5970
|% 0,52
|
|Frank
|7,2324
|7,2760
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|11,19
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.536
|13,30
|
|Tam
|2.589
|2.601
|13,70
|
|Yarım
|1.262
|1.272
|6,70
|
|Çeyrek
|633
|637
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,04
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|0,44
|
Seans Raporu
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-
17:58ULAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 924, 915 adet işlem
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17:57YKGYO
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 194, 471 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 89 artarak (% 0.44 ) 134, 159
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17:56XU100
Endeks 115, 670 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 19, 573.00 milyon TL de
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17:56TUCLK
Yüzde 4.77 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 099, 491 adet işlem