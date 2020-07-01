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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2020 20:11
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TOYGUN RAUF ONARAN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli 14.05.2020 Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 02.05.2017 Mayıs 2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Grup Müdürü -

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853901


BIST




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115.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.686.770 % 10,00  
AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5184 8,5611 % 0,52  
Frank 7,2134 7,2568 % 0,11  
Riyal 1,8208 1,8300 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 -12,51  
Altın Gr. 390 390 -2,35  
Cumhuriyet 2.528 2.549 -8,00  
Tam 2.602 2.616 -8,20  
Yarım 1.264 1.279 -4,00  
Çeyrek 632 641 -2,00  
Gümüş.Ons 17,94 17,96 -0,25  
Gümüş Gr. 3,96 3,96 -0,05  
B. Petrol 42,09 42,09 0,82  
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