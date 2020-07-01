***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2020 20:11
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TOYGUN RAUF ONARAN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli 14.05.2020 Devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 02.05.2017 Mayıs 2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Grup Müdürü -
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853901
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05389,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,22
|Açılış
|: 389,24
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5184
|8,5611
|% 0,52
|
|Frank
|7,2134
|7,2568
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-12,51
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.549
|-8,00
|
|Tam
|2.602
|2.616
|-8,20
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-4,00
|
|Çeyrek
|632
|641
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|0,82
|
Seans Raporu
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