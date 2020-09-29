***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2020 17:24
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:20 Sarıyer İSTANBUL +90 (212) 319 14 00 +90 (212) 351 12 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877245
BIST
17:121.116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,37
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:127,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:129,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1129
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:12476,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,51
|Açılış
|: 476,77
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,22
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:12
|SEKUR
|13,09
|22.983.827
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|21.603.618
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|668.742
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,39
|3.955.318.191
|% -4,89
|
|GARAN
|6,91
|1.150.413.073
|% -1,14
|
|ASELS
|17,68
|955.818.407
|% 1,26
|
|KRDMD
|3,29
|821.219.667
|% 1,54
|
|TRKCM
|4,84
|580.465.865
|% -5,10
|
|SISE
|7,39
|3.955.318.191
|% -4,89
|
|KRDMD
|3,29
|821.219.667
|% 1,54
|
|CEMAS
|1,72
|407.200.246
|% 4,24
|
|ODAS
|2,74
|501.866.215
|% 0,74
|
|GARAN
|6,91
|1.150.413.073
|% -1,14
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8371
|7,8408
|% 0,52
|
|Euro
|9,1992
|9,2170
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,0764
|10,1270
|% 0,90
|
|Frank
|8,5067
|8,5580
|% 1,16
|
|Riyal
|2,0878
|2,0983
|% 0,63
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|10,02
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.139
|3.219
|43,37
|
|Yarım
|1.517
|1.557
|20,98
|
|Çeyrek
|761
|778
|10,49
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,09
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,12
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|-0,60
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24CLEBI
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 72.75 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 660 adet işlem
-
17:23YONGA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 189 adet işlem
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.12 ) 1, 028
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, EGCEY, UZERB, EGCYO, RODRG, EMNIS, ORMA, BALAT, TACTR, KERVN
-
17:20
KERVN, IZFAS, ISGSY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında