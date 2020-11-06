***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.11.2020 14:36
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sit. 7B Blok Apt. No: 7C / 78 Sarıyer İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sit. 7B Blok Apt. No: 7C / 78 Sarıyer İSTANBUL +90 (212) 319 14 00 +90 (212) 351 12 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886605
BIST
14:251.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:258,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1120
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:2510,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1672
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:25536,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,82
|Açılış
|: 536,37
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:25
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.207.999
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,96
|1.197.293.133
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|682.960.207
|% 2,71
|
|TSKB
|2,14
|559.698.151
|% 0,94
|
|SISE
|6,60
|544.371.006
|% -0,45
|
|ODAS
|3,55
|475.756.156
|% -1,11
|
|TSKB
|2,14
|559.698.151
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,41
|682.960.207
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,87
|356.394.796
|% 2,75
|
|GARAN
|6,96
|1.197.293.133
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|384.611.391
|% 0,43
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5222
|8,5280
|% 1,33
|
|Euro
|10,1246
|10,1315
|% 1,68
|
|Sterlin
|11,1668
|11,2228
|% 1,25
|
|Frank
|9,4258
|9,4826
|% 1,72
|
|Riyal
|2,2648
|2,2762
|% 1,25
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|6,62
|
|Altın Gr.
|535
|536
|7,95
|
|Cumhuriyet
|3.540
|3.593
|67,00
|
|Tam
|3.527
|3.616
|70,53
|
|Yarım
|1.705
|1.749
|34,12
|
|Çeyrek
|855
|875
|17,06
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|0,18
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|-1,09
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:35PRZMA
Yüzde 6.73 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 356 adet işlem
-
14:34SANFM
Yüzde 7.53 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 084 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 62 artarak (% 0.34 ) 1, 062
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, BRKO, YAPRK, RODRG, ARTI, MERKO, EMNIS
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, UZERB, ETYAT, DIRIT, BALAT, EUKYO, EUYO