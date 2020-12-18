***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBARAN ÇELİK Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY, OYAK Genel Müdürlüğü 2018- Mali İşler BaşkanYardımcısı OYAK Çimento 2017-2018 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür Bağımsız Üye DeğilNAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği-2016 Devam Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiYİĞİT GÖZÜBÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı EkonomistPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıYiğit GÖZÜBÜYÜK GMY-Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 205849-302477Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681Batuhan BAŞAVCI Portföy Yöneticisi Finans Araştırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar- Gayrimenkul Değerleme Lisansı 205354-304989-409916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893930BIST