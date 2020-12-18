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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.12.2020 20:24



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Finansal Yönetim ve Mali İşler GMY, OYAK Genel Müdürlüğü 2018- Mali İşler BaşkanYardımcısı OYAK Çimento 2017-2018 Ordu Yardımlaşma Kurumu, Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17.05.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Ordu Yardımlaşma Kurumu, Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürlüğü, Müdür Bağımsız Üye Değil
NAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği-2016 Devam Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Yiğit GÖZÜBÜYÜK GMY-Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 205849-302477
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
Batuhan BAŞAVCI Portföy Yöneticisi Finans Araştırma Uzmanı Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar- Gayrimenkul Değerleme Lisansı 205354-304989-409916




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893930


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