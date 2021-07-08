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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2021 15:40



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR GM-Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 ? (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 ? 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948662


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Altın Gr. 508 508 3,83  
Cumhuriyet 3.357 3.408 14,00  
Tam 3.345 3.429 22,82  
Yarım 1.617 1.659 11,04  
Çeyrek 811 829 5,52  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 -0,05  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,25 73,25 -0,18  
Seans Raporu 15:28
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