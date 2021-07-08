***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2021 15:40
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Necdet KARACAN ARAŞTIRMA
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR GM-Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 ? (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 ? 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948662
BIST
15:281.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,55
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:288,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2810,3154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0649
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:28507,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,08
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TUREX
|11,57
|11.389.728
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.741.219
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.709
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,57
|4.343.171
|% -9,50
|
|KATMR
|3,13
|70.981.238
|% -9,28
|
|ERBOS
|125,70
|96.743.511
|% -7,03
|
|GARAN
|8,62
|474.348.949
|% -1,26
|
|THYAO
|13,65
|472.911.216
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,64
|263.327.301
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,87
|178.159.971
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|193.356.918
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.479.473
|% -0,78
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6894
|8,6927
|% 0,09
|
|Euro
|10,2858
|10,3154
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9213
|11,9810
|% -0,26
|
|Frank
|9,4535
|9,5105
|% 1,17
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|13,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.429
|22,82
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|11,04
|
|Çeyrek
|811
|829
|5,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|-0,18
|