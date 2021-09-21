***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 09:17
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
FAALİYET YETKİ BELGESİ 16.09.2021 PYŞ.PY.13-YD.21/31-1308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964631
BIST
13:331.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.393
13:338,6625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
13:3310,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
13:33492,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 492,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler13:33
|YEOTK
|55,00
|165.838.990
|% 10,00
|
|KTSKR
|64,25
|25.196.521
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|18.608.434
|% 9,89
|
|BALAT
|10,39
|1.351.169
|% 9,83
|
|SODSN
|24,64
|445.940
|% 9,51
|
|NUGYO
|11,91
|10.273.280
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.590.831
|% -9,85
|
|ORMA
|25,10
|66.547
|% -6,97
|
|SELGD
|4,85
|2.167.519
|% -5,46
|
|EUKYO
|6,20
|1.184.321
|% -4,32
|
|THYAO
|13,03
|863.449.384
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|561.851.312
|% 0,99
|
|TEZOL
|17,29
|369.862.885
|% -3,62
|
|TUPRS
|109,00
|300.665.324
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|277.941.591
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|222.753.632
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|127.515.305
|% 0,00
|
|THYAO
|13,03
|863.449.384
|% 1,72
|
|GARAN
|9,17
|561.851.312
|% 0,99
|
|SISE
|8,24
|277.941.591
|% 0,49
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6597
|8,6625
|% -0,03
|
|Euro
|10,1648
|10,1708
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% 0,21
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3046
|2,3162
|% 0,03
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|2,54
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|9,00
|
|Tam
|3.241
|3.322
|8,67
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|4,19
|
|Çeyrek
|786
|804
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,09
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,76
|