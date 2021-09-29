***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.09.2021 15:03
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırım Danışmanı
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR GM-Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965712
BIST
16:201.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:208,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:2010,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0442
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:20494,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 494,97
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DOBUR
|22,90
|1.278.880
|% 9,99
|
|MANAS
|17,29
|40.444.529
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.422.805
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.289.771
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.400.852
|% -9,98
|
|GARFA
|13,03
|6.436.601
|% -8,88
|
|GOLTS
|37,00
|62.979.362
|% -8,60
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|GARAN
|9,02
|1.129.225.413
|% 2,04
|
|THYAO
|13,79
|901.170.455
|% 0,07
|
|KOZAL
|96,20
|439.804.119
|% 1,96
|
|TUPRS
|111,50
|406.086.764
|% -1,24
|
|SISE
|8,09
|403.336.051
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,38
|334.082.223
|% 1,71
|
|GARAN
|9,02
|1.129.225.413
|% 2,04
|
|EKGYO
|1,79
|131.823.121
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|358.044.922
|% 0,97
|
|THYAO
|13,79
|901.170.455
|% 0,07
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8665
|8,8702
|% 0,00
|
|Euro
|10,3242
|10,3334
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8831
|11,9427
|% -0,69
|
|Frank
|9,4748
|9,5319
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3529
|2,3647
|% -0,15
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,31
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,28
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.260
|3.342
|3,42
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|1,66
|
|Çeyrek
|790
|808
|0,83
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,72
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,18
|
|B. Petrol
|77,78
|77,78
|-0,57
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:32LUKSK
Yüzde 4.02 oranında artışla 45.50 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 451 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.58 ) 1, 487
-
16:30XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 925.00 milyon TL de
-
16:29EMKEL
Yüzde 4.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 482, 497 adet işlem
-
16:26YUNSA
Yüzde 4.91 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 609, 922 adet işlem