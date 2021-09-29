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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.09.2021 15:03



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı-Yatırım Danışmanı

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR GM-Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965712


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Tam 3.260 3.342 3,42  
Yarım 1.576 1.617 1,66  
Çeyrek 790 808 0,83  
Gümüş.Ons 21,70 21,72 -0,74  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,18  
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