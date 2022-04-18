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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2022 10:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil
ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 17.05.2019 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ordu Yardımlaşma Kurumu, İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
NAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021426


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BIST En Aktif Hisseler11:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 3.886.362 % 9,98  
MERIT 38,68 20.529.341 % 8,71  
OYAYO 6,89 2.569.229 % 8,33  
MEPET 3,44 17.057.913 % 8,18  
KENT 231,80 343.528 % 8,07  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 14,6426 14,6443 % 0,08  
Euro 15,8151 15,8270 % 0,00  
Sterlin 19,0049 19,1002 % -0,27  
Frank 15,4362 15,5292 % -0,10  
Riyal 3,8930 3,9125 % 0,07  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.993 1.993 18,64  
Altın Gr. 938 938 8,79  
Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.179 6.333 61,06  
Yarım 2.986 3.063 29,53  
Çeyrek 1.498 1.532 14,77  
Gümüş.Ons 25,86 25,88 0,20  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,11  
B. Petrol 111 111 -0,57  
Seans Raporu 11:56
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