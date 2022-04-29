Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2022 16:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil
NAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMRE TİMURKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 19.04.2022 İcrada Görevli ALMATİS Grup, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025604


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:062.426
Değişim :  -0,09% |  -2,27
Açılış :  2.433  
Önceki Kapanış :  2.428  
En Yüksek
2.443 En Düşük
2.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMTS 25,96 36.605.121 % 10,00  
ARENA 14,30 23.572.158 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.069.427 % 9,96  
UFUK 31,38 3.458.670 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.693.161 % 9,83  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Dolar 14,8576 14,8627 % 0,49  
Euro 15,6437 15,6483 % 0,58  
Sterlin 18,6011 18,6944 % 1,30  
Frank 15,2462 15,3381 % 0,64  
Riyal 3,9503 3,9701 % 0,54  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.910 14,91  
Altın Gr. 912 913 12,21  
Cumhuriyet 6.081 6.172 100,00  
Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,00  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 0,06  
B. Petrol 110 110 2,33  
Seans Raporu 17:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru