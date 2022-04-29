***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Bağımsız Üye DeğilNAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği Bağımsız Üye DeğilMEHMET EMRE TİMURKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 19.04.2022 İcrada Görevli ALMATİS Grup, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025604BIST