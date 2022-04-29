***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 16:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil
NAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği Bağımsız Üye Değil
MEHMET EMRE TİMURKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 19.04.2022 İcrada Görevli ALMATİS Grup, Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025604
BIST
17:062.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,27
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0614,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0723
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0615,6485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0903
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:06912,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,21
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:04
|CEMTS
|25,96
|36.605.121
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|23.572.158
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.854.485
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.703.523
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,28
|34.037.096
|% -7,39
|
|TKFEN
|19,76
|585.576.888
|% -5,82
|
|THYAO
|41,38
|4.149.039.890
|% 2,17
|
|GARAN
|14,98
|1.433.334.433
|% 0,00
|
|SISE
|18,06
|1.307.609.862
|% 1,98
|
|AKBNK
|8,87
|1.150.277.027
|% -1,11
|
|TUPRS
|236,70
|1.042.571.438
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,62
|849.516.736
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|468.085.324
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.538.361
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|739.780.277
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.150.277.027
|% -1,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8576
|14,8627
|% 0,49
|
|Euro
|15,6437
|15,6483
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,6011
|18,6944
|% 1,30
|
|Frank
|15,2462
|15,3381
|% 0,64
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,54
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|14,91
|
|Altın Gr.
|912
|913
|12,21
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,33
|
Seans Raporu
17:04
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17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 49 kaybederek (% -0.11 ) 2, 179
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17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, UFUK, ARENA, CEMTS, MERKO, YUNSA, KNFRT
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17:18
AYES, MNDRS, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:18
PETUN, DITAS, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında