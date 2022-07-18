***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.07.2022 13:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
B Nama 1 TRY 10000000 TRY 100 BULUNMAMAKTADIR İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 10000000 TRY 100
TOPLAM 10000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045753
BIST
16:442.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 60,82
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4417,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0901
|Açılış
|: 17,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4417,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2250
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:44966,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,35
|Açılış
|: 966,22
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MAKIM
|14,71
|179.016.493
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.745.304
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,90
|279.574.049
|% 9,86
|
|TMSN
|34,42
|265.737.603
|% 9,83
|
|GESAN
|47,72
|278.121.026
|% -7,25
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|SILVR
|20,54
|65.615.330
|% -6,81
|
|DOBUR
|43,72
|7.644.295
|% -6,18
|
|PINSU
|5,86
|45.010.609
|% -6,09
|
|THYAO
|49,44
|3.297.143.133
|% 3,13
|
|EREGL
|27,20
|1.287.143.560
|% 4,78
|
|SISE
|20,60
|1.172.307.849
|% 1,28
|
|ODAS
|3,48
|901.432.222
|% 6,75
|
|SASA
|40,92
|879.884.956
|% 3,18
|
|ODAS
|3,48
|901.432.222
|% 6,75
|
|EKGYO
|2,98
|600.514.077
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,35
|586.553.185
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|628.895.256
|% 4,30
|
|TSKB
|2,15
|158.729.527
|% 2,87
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4811
|17,4908
|% 0,52
|
|Euro
|17,7569
|17,7770
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,9309
|21,0358
|% 1,69
|
|Frank
|17,8530
|17,9605
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6483
|4,6716
|% 0,62
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|8,61
|
|Altın Gr.
|967
|967
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.512
|6.611
|6,00
|
|Tam
|6.553
|6.635
|-69,00
|
|Yarım
|3.183
|3.239
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.619
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,64
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57TEKTU
Yüzde 7.45 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 263, 755 adet işlem
-
16:56GOODY
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 558 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 82 artarak (% 3.08 ) 2, 605
-
16:54XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 19, 966.00 milyon TL de
-
16:54ANGEN
Yüzde 8.28 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 277, 390 adet işlem