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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.07.2022 13:42
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
B Nama 1 TRY 10000000 TRY 100 BULUNMAMAKTADIR İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 10000000 TRY 100
TOPLAM 10000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045753


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 14,71 179.016.493 % 9,94  
KLRHO 11,41 62.745.304 % 9,92  
IMASM 57,60 14.916.636 % 9,92  
ASUZU 193,90 279.574.049 % 9,86  
TMSN 34,42 265.737.603 % 9,83  
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16:42 Alış Satış %  
Dolar 17,4811 17,4908 % 0,52  
Euro 17,7569 17,7770 % 1,29  
Sterlin 20,9309 21,0358 % 1,69  
Frank 17,8530 17,9605 % 0,53  
Riyal 4,6483 4,6716 % 0,62  
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16:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.717 8,61  
Altın Gr. 967 967 11,03  
Cumhuriyet 6.512 6.611 6,00  
Tam 6.553 6.635 -69,00  
Yarım 3.183 3.239 -26,00  
Çeyrek 1.597 1.619 -13,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,23  
Gümüş Gr. 10,64 10,65 0,17  
B. Petrol 106 106 4,64  
Seans Raporu 16:42
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