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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2022 17:22
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi 28.08.2015 ye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204434-301889

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
YİĞİT GÖZÜBÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi Yönetici

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Sezer ERCAN ARAŞTIRMA UZMANI
Mustafa NAYANSAK ARAŞTIRMA - DESTEK
Murat Evren ERGÜN YATIRIM DANIŞMANI

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR GM-Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204434-301889




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070853


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Çeyrek 1.635 1.655 -2,00  
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Gümüş Gr. 11,44 11,47 -0,27  
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