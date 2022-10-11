***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi 28.08.2015 ye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı 204434-301889Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN RIFAT TOPKAR Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiYİĞİT GÖZÜBÜYÜK Genel Müdür Yardımcısı - Portföy Yöneticisi YöneticiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviBülent AYTAŞ MÜFETTİŞEcem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROLRamazan PETEK İÇ KONTROLRecep Mert ALP RİSK YÖNETİMİSerhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANIÖmür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANISezer ERCAN ARAŞTIRMA UZMANIMustafa NAYANSAK ARAŞTIRMA - DESTEKMurat Evren ERGÜN YATIRIM DANIŞMANIPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHasan Rıfat TOPKAR GM-Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev A . 201463-301683Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Finans Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204434-301889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070853BIST