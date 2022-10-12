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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2022 14:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 - 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans 06.2013 - Devam Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Finans 07.10.2022 - Devam Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204434-301889




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071126


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DYOBY 23,12 56.246.613 % 9,99  
GESAN 104,20 597.467.333 % 9,97  
HEKTS 24,48 923.639.387 % 9,95  
COSMO 63,00 2.923.641 % 9,95  
KIMMR 7,12 18.082.281 % 9,88  
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Dolar 18,5764 18,5981 % 0,07  
Euro 18,0505 18,0583 % 0,04  
Sterlin 20,5250 20,6279 % 0,94  
Frank 18,5996 18,7116 % 0,15  
Riyal 4,9315 4,9562 % 0,01  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.669 1.669 2,34  
Altın Gr. 998 998 1,84  
Cumhuriyet 6.697 6.799 23,00  
Tam 6.726 6.778 10,00  
Yarım 3.277 3.312 3,00  
Çeyrek 1.642 1.657 2,00  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 0,02  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 0,02  
B. Petrol 94,81 94,81 0,52  
Seans Raporu 14:05
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