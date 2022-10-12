***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2022 14:01
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 - 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans 06.2013 - Devam Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Finans 07.10.2022 - Devam Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204434-301889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071126
BIST
14:053.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -33,84
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:0518,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:0518,0583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:05997,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,84
|Açılış
|: 997,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DYOBY
|23,12
|56.246.613
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|597.467.333
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|923.639.387
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|18.082.281
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|18.600.645
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.600.645
|% -9,91
|
|ISGSY
|10,96
|30.250.988
|% -6,64
|
|KTSKR
|37,34
|317.013.106
|% -6,42
|
|RODRG
|31,56
|3.740.361
|% -5,79
|
|THYAO
|85,15
|3.716.328.639
|% 0,77
|
|ASELS
|32,24
|1.824.109.357
|% -0,06
|
|ISCTR
|8,30
|1.512.672.251
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,30
|1.424.651.091
|% -0,12
|
|SASA
|82,30
|1.409.028.641
|% -3,29
|
|EKGYO
|4,20
|1.039.592.635
|% -2,55
|
|ISCTR
|8,30
|1.512.672.251
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,30
|1.424.651.091
|% -0,12
|
|AKFGY
|4,00
|421.278.276
|% -2,44
|
|AKBNK
|12,96
|1.259.357.194
|% -0,77
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,5981
|% 0,07
|
|Euro
|18,0505
|18,0583
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,5250
|20,6279
|% 0,94
|
|Frank
|18,5996
|18,7116
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,01
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,34
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.726
|6.778
|10,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,02
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,52
|