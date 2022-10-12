***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2022 14:28
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Hasan Rıfat TOPKAR Genel Müdür - Portföy Yöneticisi Finans 18.12.2020 (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür 01.03.2018 - 22.11.2020 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Grup Müdürü 01.01.2015 - 28.02.2018 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Risk Yönetimi-Müdür Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 201463-301683
Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi Finans 08.01.2014 - Devam Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204663-301681
Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Finans 07.10.2022 - Devam Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 204434-301889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071143
BIST
17:263.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -53,16
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.515
17:2618,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:2618,0067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0448
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:26997,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,24
|Açılış
|: 997,19
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:24
|DYOBY
|23,12
|91.300.873
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.016.013
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.100.205
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.267.008
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|345.753.819
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.413.587
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.413.587
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,83
|39.357.498
|% -7,75
|
|RODRG
|31,04
|9.094.513
|% -7,34
|
|THYAO
|84,40
|5.596.752.729
|% -0,12
|
|PETKM
|14,61
|2.768.714.883
|% 0,41
|
|ASELS
|31,58
|2.714.182.047
|% -2,11
|
|SASA
|82,20
|2.554.280.995
|% -3,41
|
|SISE
|28,52
|2.028.235.005
|% -3,06
|
|EKGYO
|4,15
|1.614.822.544
|% -3,71
|
|YKBNK
|8,29
|2.027.598.076
|% -0,24
|
|ISCTR
|8,25
|2.016.410.210
|% -0,48
|
|PETKM
|14,61
|2.768.714.883
|% 0,41
|
|AKBNK
|12,94
|1.833.751.361
|% -0,92
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5804
|18,5895
|% 0,03
|
|Euro
|17,9941
|18,0045
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4426
|20,5451
|% 0,54
|
|Frank
|18,5490
|18,6608
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% -0,01
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,23
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,68
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.732
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.280
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.660
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,86
|92,86
|-1,43
|