***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2022 17:38
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Engincan ÇELİKYÜREKLİ ARAŞTIRMA UZMANI
Mustafa NAYANSAK ARAŞTIRMA - DESTEK
Murat Evren ERGÜN YATIRIM DANIŞMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080926
BIST
17:344.527
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -141,15
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:3418,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:3419,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0681
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:341.053,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.053,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MTRKS
|42,90
|137.430.766
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.390.414
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.390.414
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.065.721
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.804.415
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.775.945
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.303.461
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.332.000.081
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|209.730.170
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|344.504.687
|% -9,98
|
|THYAO
|107,40
|11.492.637.176
|% 2,68
|
|EREGL
|37,08
|6.891.247.600
|% 0,11
|
|ASELS
|40,92
|6.019.451.742
|% 2,71
|
|KONTR
|194,10
|4.453.704.014
|% -9,97
|
|KOZAL
|265,60
|3.579.339.877
|% 8,36
|
|EKGYO
|5,46
|2.033.672.584
|% -1,27
|
|VAKBN
|9,27
|3.449.625.974
|% -9,91
|
|ALBRK
|3,16
|1.111.555.836
|% 2,60
|
|YKBNK
|10,37
|3.461.669.743
|% -5,47
|
|HALKB
|9,28
|3.231.552.382
|% -9,73
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6142
|% 0,13
|
|Euro
|19,2509
|19,2649
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,9048
|22,0147
|% -0,83
|
|Frank
|19,4966
|19,6140
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,45
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.007
|7.124
|-38,00
|
|Yarım
|3.403
|3.483
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,32
|
|B. Petrol
|91,71
|91,71
|-1,15
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49HALKB
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 823, 383 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 95 altında . İşlem hacmi 104, 163.00 milyon TL de
-
17:48JANTS
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 637, 357 adet işlem
-
17:45JANTS
Yüzde -8.42 oranında düşüşle 139.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 295 adet işlem
-
17:44JANTS
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 602, 605 adet işlem