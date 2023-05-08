***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2023 17:44
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Engincan ÇELİKYÜREKLİ ARAŞTIRMA UZMANI
Mustafa NAYANSAK ARAŞTIRMA - DESTEK
Murat Evren ERGÜN YATIRIM DANIŞMANI
Kerem Can ÖNAL ARAŞTIRMA UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148135
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0131
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5030
|19,5082
|% -0,03
|
|Euro
|21,5029
|21,5132
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,5766
|24,6998
|% 0,00
|
|Frank
|21,8613
|21,9930
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,60
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|1,59
|