***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.05.2023 09:53
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Mustafa NAYANSAK ARAŞTIRMA - DESTEK
Murat Evren ERGÜN YATIRIM DANIŞMANI
Kerem Can ÖNAL ARAŞTIRMA UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148472
BIST
11:214.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -10,54
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:2119,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:2121,4249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0318
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:211.268,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.268,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|EGPRO
|53,50
|16.129.116
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|62.899.306
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.238.473
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.327.500
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|100.035.924
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,22
|48.686.443
|% -8,47
|
|FENER
|47,82
|122.748.827
|% -7,77
|
|GENIL
|40,06
|23.584.015
|% -7,53
|
|CWENE
|123,30
|1.611.019.135
|% -6,09
|
|ISCTR
|12,18
|1.525.111.378
|% 4,01
|
|THYAO
|131,30
|1.058.748.010
|% -1,13
|
|KOZAL
|16,82
|885.346.533
|% 1,39
|
|KCHOL
|82,15
|853.252.615
|% 1,92
|
|ISCTR
|12,18
|1.525.111.378
|% 4,01
|
|YKBNK
|10,07
|638.294.829
|% 1,61
|
|KOZAL
|16,82
|885.346.533
|% 1,39
|
|SKBNK
|2,27
|94.670.737
|% 1,34
|
|EKGYO
|5,54
|219.228.482
|% -0,18
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5157
|% 0,07
|
|Euro
|21,4189
|21,4249
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5236
|24,6466
|% -0,04
|
|Frank
|21,7737
|21,9049
|% -0,28
|
|Riyal
|5,1865
|5,2125
|% 0,04
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.024
|2,31
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|1,77
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.538
|4.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.262
|2.301
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,92
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,87
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36GENIL
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 864 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 27 kaybederek (% -0.38 ) 5, 031
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CWENE, ISCTR, THYAO
-
11:34XU100
Endeks 4, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 14, 200.00 milyon TL de
-
11:33EDIP
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 705 adet işlem