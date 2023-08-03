***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.08.2023 15:21
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Bülent AYTAŞ MÜFETTİŞ
Ecem Tuğçe AKÇAY İÇ KONTROL
Ramazan PETEK İÇ KONTROL
Recep Mert ALP RİSK YÖNETİMİ
Serhan AYDOĞMUŞ MUHASEBE UZMANI
Ömür TEZCAN GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Mustafa NAYANSAK ARAŞTIRMA - DESTEK
Kerem Can ÖNAL YATIRIM DANIŞMANI
Barış ŞENOL ARAŞTIRMA UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180278
BIST
'
15:387.245
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -13,87
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3826,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0532
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3829,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1214
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:381.678,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.678,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KLSER
|44,24
|132.401.472
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.669.153
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|123.289.694
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.406.345
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.258.495.783
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.191.022.960
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.477.625
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,28
|408.403.759
|% -8,75
|
|ASTOR
|114,90
|6.025.386.786
|% 0,52
|
|THYAO
|234,90
|5.307.465.370
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|KONTR
|243,90
|3.668.436.624
|% 6,55
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|YKBNK
|14,17
|3.304.068.789
|% -1,60
|
|ZOREN
|4,29
|779.993.073
|% -0,23
|
|SKBNK
|3,08
|521.703.811
|% -2,53
|
|ISCTR
|15,49
|2.487.287.305
|% -1,65
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9753
|% 0,20
|
|Euro
|29,5714
|29,6137
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0231
|34,1937
|% -0,41
|
|Frank
|30,6535
|30,8381
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.949
|11.026
|-56,00
|
|Yarım
|5.479
|5.538
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.769
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,02
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 88 kaybederek (% -0.99 ) 7, 829
-
15:51XU100
Endeks 7, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 103, 134.00 milyon TL de
-
15:51KTLEV
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 038, 198 adet işlem
-
15:50IHGZT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 713, 163 adet işlem
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem