***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2023 09:54
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
B Nama 1 TRY 50000000 TRY 100 BULUNMAMAKTADIR İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 50000000 TRY 100
TOPLAM 50000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184229
BIST
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12:107.516
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 74,08
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:1027,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0531
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:1029,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1032
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:101.668,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.668,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SAYAS
|58,85
|145.355.856
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.439.500
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.489.615
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|361.290.097
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,41
|117.654.919
|% -57,52
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,71
|935.591.391
|% -8,39
|
|DOCO
|3.522,10
|41.039.933
|% -7,31
|
|THYAO
|260,00
|4.077.786.036
|% 0,58
|
|ASTOR
|124,40
|3.848.350.770
|% 3,15
|
|AKBNK
|30,24
|2.481.909.130
|% -1,37
|
|KLSER
|73,25
|2.431.564.836
|% 2,95
|
|GARAN
|55,25
|2.355.216.084
|% 1,38
|
|SKBNK
|3,81
|725.560.507
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,40
|1.526.156.041
|% -1,18
|
|YKBNK
|15,50
|2.225.345.272
|% -1,40
|
|ISCTR
|17,03
|1.930.374.210
|% -1,39
|
|AKBNK
|30,24
|2.481.909.130
|% -1,37
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0456
|27,0516
|% 0,20
|
|Euro
|29,7359
|29,7541
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,2586
|34,4304
|% 0,31
|
|Frank
|30,7360
|30,9212
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,06
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.669
|6,56
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.105
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.561
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|0,08
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24MGROS
Yüzde 4.13 oranında artışla 333.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 442 adet işlem
-
12:23MGROS
Yüzde 4.38 oranında artışla 333.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 288 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 7, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 52, 555.00 milyon TL de
-
12:21OYLUM
Yüzde 4.62 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 259, 854 adet işlem
-
12:20PSDTC
Yüzde 9.95 oranında artışla 59.10 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 834 adet işlem