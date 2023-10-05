***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2023 17:08
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İç kontrol sistemi OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200133
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0368
|Açılış
|: 24,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7200
|
27,6008
En Düşük
27,3729
18:0529,1415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1554
|Açılış
|: 18,4954
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6301
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,11
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYDEM
|23,54
|685.915.888
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|33.065.632
|% 10,00
|
|BANVT
|124,30
|43.394.172
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.283.761
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|384.183.483
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.118.559
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.166.428
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|236.619.672
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.990.215.667
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.144.773.219
|% 1,26
|
|PETKM
|23,50
|7.258.056.092
|% 6,82
|
|YKBNK
|18,92
|7.193.509.919
|% 4,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.018.482.719
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.835.757.154
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.835.757.154
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.195.362.318
|% 2,75
|
|YKBNK
|18,92
|7.193.509.919
|% 4,82
|
|PETKM
|23,50
|7.258.056.092
|% 6,82
|
|ADESE
|2,47
|654.773.116
|% -5,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5487
|27,5756
|% 0,17
|
|Euro
|29,0771
|29,1211
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,4005
|33,5680
|% 0,18
|
|Frank
|30,0194
|30,2002
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3280
|7,3648
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,47
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.862
|10.976
|-26,00
|
|Yarım
|5.448
|5.505
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.752
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,48
|18,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342