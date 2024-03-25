***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2024 18:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil
NAİM ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 18.12.2020 İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği Bağımsız Üye Değil
SEBAHATTİN KARAKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 22.03.2024 İcrada Görevli OYAK - Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262223
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
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|Önceki Kapanış
|: 9.112
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9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,2010
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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32,1810
En Düşük
31,8377
18:0534,9020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2995
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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34,9149
En Düşük
34,5419
18:052.248,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 23,11
|Açılış
|: 2.248,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
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2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1618
|32,1686
|% 0,63
|
|Euro
|34,8881
|34,9012
|% 0,86
|
|Sterlin
|41,0070
|41,2126
|% -0,60
|
|Frank
|36,1022
|36,2832
|% -1,03
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|904,66
|905,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,32
|1.011,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,80
|85,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,21
|2.173,53
|% 0,66
|