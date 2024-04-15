***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2024 15:14
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BARAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 16.09.2020 Yönetim Kurulu Başkanı Ordu Yardımlaşma Kurumu, Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Bağımsız Üye Değil
NAİM ZORLU 18.12.2020 İcrada Görevli Değil İç kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Anker Bank-Türkiye Temsilciliği
SEBAHATTİN KARAKOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 22.03.2024 İcrada Görevli OYAK - Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271881
BIST
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16:319.754
En Düşük
|Değişim
|: -0,61%
|| -60,21
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3132,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0562
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3134,5184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0892
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:312.451,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,34
|Açılış
|: 2.451,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:31
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|989.462.977
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.224.977
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.453.116
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,75
|9.338.790.682
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,50
|4.199.766.065
|% -1,01
|
|AKBNK
|57,95
|3.442.213.010
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.145.286.790
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|ODAS
|9,62
|1.710.962.916
|% 4,00
|
|EKGYO
|10,89
|1.645.505.452
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4055
|32,4127
|% 0,17
|
|Euro
|34,5058
|34,5184
|% 0,26
|
|Sterlin
|40,3931
|40,5956
|% 0,10
|
|Frank
|35,4126
|35,5901
|% -0,12
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,57
|% 0,66
|
|Platin
|969,91
|971,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,65
|1.033,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,71
|89,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.348,64
|2.349,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 69 kaybederek (% -0.65 ) 8, 624
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16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, GOLTS, RYSAS, RYGYO, FLAP, ETILR, PKART, SEYKM, UFUK, LUKSK
-
16:46
PATEK, MAGEN, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
SEKUR, AKCNS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem