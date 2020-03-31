***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
31.03.2020 17:35
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
S&P, Arçelik A.Ş.'nin kredi notunu COVID-19 etkisi nedeniyle "BB"ye indirdi ve görünümünü "negatif" olarak teyit etti.
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833461 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833602
BIST
17:3089.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.510,40
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:306,5748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:307,2233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0385
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,2693
En Düşük
7,1804
17:30340,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,57
|Açılış
|: 340,73
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|49.111.573
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.874.472
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.470.832
|% -9,87
|
|QNBFL
|103,10
|9.056.449
|% -7,95
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|686.401.732
|% 1,99
|
|THYAO
|9,02
|678.809.593
|% 3,44
|
|ECILC
|4,77
|636.923.102
|% 4,15
|
|ASELS
|23,54
|462.048.154
|% 1,29
|
|PGSUS
|34,20
|434.891.763
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|636.923.102
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|134.497.866
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|222.991.133
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|239.424.049
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.541.175
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1441
|8,1849
|% 0,01
|
|Frank
|6,7959
|6,8369
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7416
|1,7504
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-11,29
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
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|B. Petrol
|26,44
|26,44
|0,02
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