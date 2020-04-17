***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
17.04.2020 16:37
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ORFİN FİNANSMAN A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 16.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 16.04.2020 tarihli rapor ile güncellenmiştir.
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil
Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA- Görünüm: Pozitif
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
"ORFİN FİNANSMAN A.Ş."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838600 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası
(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839005
BIST
16:2598.152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.902,55
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:256,9170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0278
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:257,5165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0168
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:25377,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,84
|Açılış
|: 377,93
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.743.899
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.948.164
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|776.016
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.256.146
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.940.369
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,15
|1.363.247.506
|% 2,46
|
|GARAN
|8,49
|764.687.910
|% 2,91
|
|THYAO
|10,46
|745.394.934
|% 2,95
|
|ASELS
|27,16
|615.710.215
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,82
|517.518.455
|% 3,01
|
|KARSN
|1,50
|197.291.653
|% 8,70
|
|YKBNK
|2,01
|256.203.754
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,67
|77.945.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|112.603.103
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,06
|99.633.013
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6067
|8,6498
|% -0,21
|
|Frank
|7,1169
|7,1598
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8339
|1,8431
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
Seans Raporu
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1923, 7 artarak (% 2.11 ) 92, 967
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKSLN, EGCYH, EKIZ, BALAT, YBTAS, EGCEY, SAFKR, EGCYO
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16:36
EKIZ, VAKFN, VKFYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:36
PNSUT, ULUSE, SELEC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:36
Bu seansda işlem gören 305 hisse senedinden 244 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 43 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem