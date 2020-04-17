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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

17.04.2020 16:37
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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ORFİN FİNANSMAN A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 16.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 16.04.2020 tarihli rapor ile güncellenmiştir.
 
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+   Görünüm: Stabil
Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA-  Görünüm: Pozitif
 
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
 
ORFİN FİNANSMAN A.Ş."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838600  bağlantısından ulaşılabilir.
 
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır. 
 
                                




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839006


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