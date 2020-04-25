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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

25.04.2020 15:27
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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

               Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 22.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Şirket") konsolide yapısı ile mevcut tahvil/bono ihraçlarını, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirmiştir. Şirket'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB+(Trk)" olarak, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "A-2(Trk)" olarak teyit etmiş, görünümünü ise ‘Pozitif' olarak belirlemiştir. Bununla birlikte, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları "B" seviyesinde teyit edilmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839904  bağlantısından ulaşılabilir.
 
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası
(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840196


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