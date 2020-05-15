***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Arçelik A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 14.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız tahvil notunu "BB" olarak revize etti. Not görünümü durağandır. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu ise "AAA(tur)" olarak teyit etti."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845036 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845372BIST