***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.05.2020 14:57
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan Arçelik A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 14.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını ve kıdemli teminatsız tahvil notunu "BB" olarak revize etti. Not görünümü durağandır. Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu ise "AAA(tur)" olarak teyit etti."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845036 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845372
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05383,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,75
|Açılış
|: 383,22
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3605
|8,4024
|% 0,36
|
|Frank
|7,0548
|7,0973
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8264
|1,8356
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-10,81
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.504
|-14,90
|
|Tam
|2.531
|2.569
|-15,30
|
|Yarım
|1.235
|1.256
|-7,50
|
|Çeyrek
|618
|628
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|0,07
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|B. Petrol
|35,32
|35,32
|2,82
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