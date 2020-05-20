***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notunu B+ ve görünümünü Negatif olarak teyit etmiştir. Aynı zamanda, Fitch Ratings Banka'nın Destek Notu'nu 4'ten 5'e, Sermaye Benzeri Tahvil Notunu ise yeni derecelendirme kriterleri kapsamında B'den B-'ye revize etmiştir. Diğer tüm derecelendirme notları korunmuştur."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845851 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845890BIST