***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İş Bankası'nın aşağıda yer verilen kredi notlarını teyit etmiştir. İlgili notların mevcut görünümlerinde değişiklik olmamıştır.• Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu / Görünüm: B+ / Negatif• Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu / Görünüm: B+ / Durağan• Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B• Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B• Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu / Görünüm: A+(tur) / Durağan• Finansal Kapasite Notu: b+• Uzun Vadeli Teminatsız Borç Notu: B+• Kısa Vadeli Teminatsız Borç Notu: BFitch Ratings, referans kademelendirmesindeki değişiklik nedeniyle, Bankanın B olan Uzun Vadeli Sermaye Benzeri Borç Notu'nu B- olarak revize etmiştir. Kuruluş ayrıca 4 olan Destek Notu'nu 5, B olan Destek Derecelendirme Tabanı'nı ise B- olarak değiştirmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845990 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846194BIST