***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."İlgi: 19.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız.Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu "B+"dan "B"ye revize etmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846029 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846196BIST