***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
21.05.2020 12:30
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 20.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"İlgi: 19.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 19 Mayıs 2020 tarihinde Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu ve Uzun Vadeli Yabancı Para Tahvil Notunu "B+"dan "B"ye revize etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846029 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846196
BIST
14:04103.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 905,27
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.180
En Düşük
102.224
14:046,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8162
En Düşük
6,7803
14:047,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0148
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4869
En Düşük
7,4292
14:04379,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,44
|Açılış
|: 379,26
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|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.539.260
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.129.346
|% 9,96
|
|DARDL
|9,83
|2.744.036
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|391.897
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|721.255
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|123.931.961
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.085.089
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|653.186.809
|% 2,21
|
|ASELS
|29,84
|571.141.322
|% 0,81
|
|GARAN
|7,69
|548.314.832
|% -0,26
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|MRDIN
|6,01
|268.612.516
|% -11,23
|
|EKGYO
|1,39
|209.411.122
|% 1,46
|
|GUSGR
|3,35
|477.233.754
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,51
|267.085.398
|% 2,87
|
|IHLGM
|1,21
|108.352.239
|% 1,68
|
|GSRAY
|2,65
|235.380.962
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2930
|8,3346
|% 0,08
|
|Frank
|7,0160
|7,0583
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,10
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.487
|-15,60
|
|Tam
|2.528
|2.552
|-16,00
|
|Yarım
|1.233
|1.247
|-7,80
|
|Çeyrek
|617
|624
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,43
|36,43
|0,68
|