***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
22.05.2020 12:37
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB FİNANSBANK A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 21.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 21 Mayıs 2020 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Temerrüt Notunu "B+" seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846233 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846475
BIST
13:44102.817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 168,23
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
102.895
En Düşük
102.014
13:446,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
13:447,4250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
13:44379,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,71
|Açılış
|: 379,90
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|125.729.958
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|20.361.415
|% 9,96
|
|CMENT
|39,10
|3.481.164
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.242.889
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|494.673
|% 9,93
|
|YONGA
|17,55
|85.747
|% -10,00
|
|EGCEY
|0,81
|647.703
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|971.021
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.403.616
|% -9,98
|
|RTALB
|31,12
|33.497.611
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,00
|459.392.595
|% 1,14
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|ASELS
|29,48
|276.938.422
|% -0,27
|
|GARAN
|7,55
|244.559.431
|% -0,66
|
|THYAO
|11,15
|234.309.516
|% 0,27
|
|ECILC
|5,79
|440.386.944
|% 4,51
|
|AVOD
|3,27
|208.953.637
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,20
|60.934.419
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|122.755.326
|% 0,61
|
|TSKB
|1,04
|38.696.351
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2547
|8,2961
|% -0,26
|
|Frank
|6,9676
|7,0096
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8062
|1,8153
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,81
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.484
|9,40
|
|Tam
|2.522
|2.548
|9,70
|
|Yarım
|1.231
|1.246
|4,80
|
|Çeyrek
|615
|623
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,06
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,73
|