***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
28.05.2020 19:09
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TEB FİNANSMAN A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 27.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 22 Mayıs 2020 Tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde"
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846858 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847468
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0924
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5522
En Düşük
7,4416
18:00377,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 5,39
|Açılış
|: 377,64
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3753
|8,4173
|% 1,15
|
|Frank
|7,0418
|7,0842
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|13,76
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,30
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.480
|33,60
|
|Tam
|2.520
|2.556
|46,00
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|16,90
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|0,78
|