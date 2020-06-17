***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
17.06.2020 15:31
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 16.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği İTMK'ların (İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler) ratingi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirilmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AAA (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise (BBB-) olarak belirlenmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851427 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851577
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0183
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05379,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 379,95
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5671
|8,6101
|% -0,21
|
|Frank
|7,1747
|7,2179
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,45
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.490
|9,00
|
|Tam
|2.541
|2.555
|5,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|0,01
|
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