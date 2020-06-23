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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

23.06.2020 12:12
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz  OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AYGAZ A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 22.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin (Ulusal) Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, (Ulusal) Kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852288 bağlantısından ulaşılabilir.
 
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası
(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852458


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