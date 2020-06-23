***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
23.06.2020 12:12
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AYGAZ A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 22.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin (Ulusal) Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, (Ulusal) Kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852288 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası
(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852458
BIST
13:30116.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 1.003,70
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
13:306,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8611
En Düşük
6,8383
13:307,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0366
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
13:30387,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,32
|Açılış
|: 387,60
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.419.422
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|110.812.126
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.423.958
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.053.076
|% 9,73
|
|KRDMA
|3,25
|69.025.308
|% 7,97
|
|EKIZ
|11,45
|4.439.808
|% -9,98
|
|ARTI
|2,20
|254.830
|% -8,33
|
|KSTUR
|44,46
|37.033
|% -7,37
|
|EGCEY
|1,30
|661.759
|% -6,47
|
|TSPOR
|7,86
|533.470.286
|% -6,43
|
|KRDMD
|3,00
|871.048.457
|% 3,09
|
|KARSN
|2,71
|812.970.903
|% 6,27
|
|TSPOR
|7,86
|533.470.286
|% -6,43
|
|GARAN
|8,52
|453.093.835
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|416.092.498
|% 7,46
|
|KARSN
|2,71
|812.970.903
|% 6,27
|
|SKBNK
|1,44
|416.092.498
|% 7,46
|
|KRDMD
|3,00
|871.048.457
|% 3,09
|
|ODAS
|2,20
|415.425.559
|% 3,77
|
|ALBRK
|1,69
|314.551.784
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5218
|8,5645
|% 0,14
|
|Frank
|7,2256
|7,2691
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|1,07
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.528
|4,50
|
|Tam
|2.580
|2.592
|4,70
|
|Yarım
|1.257
|1.268
|2,30
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,04
|
|B. Petrol
|43,87
|43,87
|0,79
|