***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
21.07.2020 13:30
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TEB FİNANSMAN A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 20.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 17 Temmuz 2020 Tarihinde TEB Finansman A.Ş.'nin derecelendirme notunu aşağıdaki şekilde teyit etmiştir.
Ulusal uzun vadeli notu ‘AA(TUR)Sabit görünüm'
Uzun Vadeli Yabancı Para notunu "B+/Negatif Görünüm"
Uzun Vadeli Yerel Para notunu "BB-/Negatif Görünüm"
Support Rating '4' seviyesinde"
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860515 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860714
BIST
13:18120.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 1.065,84
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
13:186,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
13:187,8576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
13:18402,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,89
|Açılış
|: 402,58
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,62
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.249.705
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.159.167
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.672.834
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|427.643
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.348.776
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|69.313.895
|% -10,00
|
|ARTI
|1,76
|132.959
|% -9,74
|
|KUTPO
|48,58
|40.421.045
|% -5,02
|
|FMIZP
|77,00
|41.997.025
|% -4,41
|
|ISBTR
|46.499,00
|94.999
|% -4,13
|
|GUSGR
|5,39
|600.606.827
|% -0,55
|
|ODAS
|2,85
|452.552.592
|% -0,35
|
|GARAN
|8,00
|441.828.075
|% 1,27
|
|TRGYO
|5,17
|423.376.301
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,31
|408.614.448
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,31
|408.614.448
|% 0,43
|
|ODAS
|2,85
|452.552.592
|% -0,35
|
|ADESE
|2,57
|352.624.476
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,70
|208.368.778
|% 1,80
|
|GUSGR
|5,39
|600.606.827
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6732
|8,7167
|% 0,21
|
|Frank
|7,2868
|7,3307
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8231
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|6,67
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.613
|2.634
|11,10
|
|Tam
|2.692
|2.703
|11,40
|
|Yarım
|1.307
|1.322
|5,60
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,50
|0,12
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|0,96
|