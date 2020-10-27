***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 26.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankamızın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BBB-'den ‘BB+'ya, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘A-3'ten ‘B'ye revize ederken ilgili notların görünümlerini ‘Negatif' olarak belirlemiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883904 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884319BIST