***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
27.10.2020 14:50
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 26.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)', görünümlerini ise ‘Stabil' olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankamızın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BBB-'den ‘BB+'ya, Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise ‘A-3'ten ‘B'ye revize ederken ilgili notların görünümlerini ‘Negatif' olarak belirlemiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883904 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası
(d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884319
BIST
17:081.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:088,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1011
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:089,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1375
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:08501,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,91
|Açılış
|: 501,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:08
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.043.793
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.630.026
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|GARAN
|6,86
|959.204.285
|% 1,33
|
|RTALB
|50,70
|883.381.072
|% 2,38
|
|SISE
|6,40
|832.669.299
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.061.402
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,70
|381.882.074
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,12
|474.785.263
|% 1,44
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1817
|8,1845
|% 1,25
|
|Euro
|9,6803
|9,6897
|% 1,44
|
|Sterlin
|10,6267
|10,6800
|% 1,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 59 kaybederek (% -0.05 ) 1, 257
-
17:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 712.00 milyon TL de
-
17:20RODRG
Yüzde 4.44 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 326 adet işlem
-
17:16ALBRK
Yüzde 8.97 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 045, 200 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 474.00 milyon TL de