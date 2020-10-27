***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili ihraççı tarafından 26.10.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+' ya indirmiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak korunmuştur.Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884132 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884320BIST