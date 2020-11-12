***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan SARTEN AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 10.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."JCR Eurasia Rating, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (‘Sarten', ‘Firma') konsolide finansal yapısı ile Tahvil İhraçlarının periyodik gözden geçirilmesi sürecinde Firmayı yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)' dan ‘A+(Trk)' seviyesine yükseltti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledi."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887755 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888298BIST