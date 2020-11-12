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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

12.11.2020 20:12
GÜNCEL HABERLER



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan SARTEN AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 10.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Eurasia Rating, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (‘Sarten', ‘Firma') konsolide finansal yapısı ile Tahvil İhraçlarının periyodik gözden geçirilmesi sürecinde Firmayı yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)' dan ‘A+(Trk)' seviyesine yükseltti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledi."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887755 bağlantısından ulaşılabilir.
              
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888298


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