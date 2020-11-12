***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.11.2020 20:12
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan SARTEN AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 10.11.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Eurasia Rating, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (‘Sarten', ‘Firma') konsolide finansal yapısı ile Tahvil İhraçlarının periyodik gözden geçirilmesi sürecinde Firmayı yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)' dan ‘A+(Trk)' seviyesine yükseltti, nota ilişkin görünümünü ise ‘Stabil' olarak belirledi."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887755 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888298
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
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|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,9350
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7,8964
En Düşük
7,6694
18:059,0862
En Yüksek
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|: -1,12%
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|Açılış
|: 9,1200
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|Önceki Kapanış
|: 9,3050
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9,2980
En Düşük
9,0626
18:05465,19
En Yüksek
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|Açılış
|: 465,19
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|Önceki Kapanış
|: 467,00
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474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6759
|7,6785
|% -1,49
|
|Euro
|9,0616
|9,0862
|% -1,12
|
|Sterlin
|10,0674
|10,1179
|% -1,94
|
|Frank
|8,3718
|8,4222
|% -1,10
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|17,56
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,32
|44,32
|0,53
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