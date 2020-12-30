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***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

30.12.2020 11:52



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

                   Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BB+', Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895342 bağlantısından ulaşılabilir.
 
 
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895571


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