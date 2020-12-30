***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
30.12.2020 11:52
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BB+', Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil' olarak belirledi."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895342 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895571
BIST
13:091.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:097,3467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:099,0196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:09443,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,12
|Açılış
|: 443,63
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:09
|TGSAS
|11,56
|113.921.129
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.775.982
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.167.291
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.435
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.139.265
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,20
|10.468.011
|% -9,45
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|BURVA
|50,90
|2.694.211
|% -3,78
|
|INVEO
|47,16
|40.105.725
|% -3,76
|
|GUBRF
|82,60
|1.692.000.505
|% 8,04
|
|ASELS
|18,68
|1.683.212.664
|% 4,36
|
|HALKB
|5,68
|1.182.624.143
|% 4,80
|
|GARAN
|10,24
|1.140.125.875
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,75
|956.981.367
|% 2,15
|
|HALKB
|5,68
|1.182.624.143
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,75
|956.981.367
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|723.953.070
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|364.776.736
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|450.422.388
|% 0,65
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3407
|7,3467
|% -0,66
|
|Euro
|8,9945
|9,0196
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,9424
|9,9923
|% -0,08
|
|Frank
|8,2705
|8,3204
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9516
|1,9613
|% -0,65
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|0,04
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-10,21
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-4,94
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,46
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,33
|