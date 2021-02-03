***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan TRFKCTF42119, TRSKCTF62110 ve TRSKCTF72127 kıymetlerinin ihraççısı olan KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu (TR) AA- ve kısa vadeli ulusal kredi notu (TR) A1+ olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümü "Pozitif" olarak revize edilirken, kısa vadeli görünümü de "Stabil" olarak teyit edilmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906232 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası(d) bendi kapsamında yapılmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907147BIST