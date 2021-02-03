***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.02.2021 10:14
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan TRFKCTF42119, TRSKCTF62110 ve TRSKCTF72127 kıymetlerinin ihraççısı olan KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu (TR) AA- ve kısa vadeli ulusal kredi notu (TR) A1+ olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümü "Pozitif" olarak revize edilirken, kısa vadeli görünümü de "Stabil" olarak teyit edilmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906232 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası
(d) bendi kapsamında yapılmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907147
BIST
11:171.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
11:177,1443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0580
|Açılış
|: 7,1300
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
11:178,6038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
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|Açılış
|: 8,5800
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
11:17420,79
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|Açılış
|: 420,79
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|Önceki Kapanış
|: 425,21
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427,04
En Düşük
420,57
BIST En Aktif Hisseler11:15
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|660.374
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|59.296.338
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.270.211
|% 9,94
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|32,70
|12.869.613
|% -9,17
|
|BTCIM
|10,59
|10.256.132
|% -5,53
|
|ODAS
|4,17
|566.611.455
|% 3,99
|
|KOZAL
|124,50
|480.309.298
|% 2,64
|
|ISFIN
|4,33
|428.803.573
|% 4,09
|
|GARAN
|9,85
|410.090.364
|% 1,65
|
|ASELS
|17,92
|353.901.774
|% 2,52
|
|ODAS
|4,17
|566.611.455
|% 3,99
|
|SKBNK
|1,51
|149.304.631
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,33
|428.803.573
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,09
|340.223.461
|% -3,08
|
|ALBRK
|2,23
|164.663.467
|% 4,69
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1405
|7,1430
|% -0,82
|
|Euro
|8,6003
|8,6054
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7149
|9,7636
|% -0,96
|
|Frank
|7,9009
|7,9485
|% -1,10
|
|Riyal
|1,8946
|1,9041
|% -1,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-0,15
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,05
|
|B. Petrol
|58,06
|58,06
|0,26
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