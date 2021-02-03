Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

03.02.2021 10:14



***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan TRSKCTF62110 ve TRSKCTF72127 kıymetlerinin ihraççısı olan KOÇ FİNANSMAN A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
 
"Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Koç Finansman A.Ş.'nin uzun vadeli ulusal kredi notu (TR) AA- ve kısa vadeli ulusal kredi notu (TR) A1+ olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uzun vadeli görünümü "Pozitif" olarak revize edilirken, kısa vadeli görünümü de "Stabil" olarak teyit edilmiştir."
 
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906232 bağlantısından ulaşılabilir.
 
 
              
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907148


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:121.524
Değişim :  0,85% |  12,91
Açılış :  1.521  
Önceki Kapanış :  1.511  
En Yüksek
1.526 En Düşük
1.521
BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 10,56 1.761.609 % 10,00  
DNISI 19,42 51.191.462 % 9,97  
YESIL 241,90 3.990.624 % 9,95  
DAGHL 15,49 4.167.323 % 9,94  
ISKPL 25,90 2.990.000 % 9,93  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Dolar 7,1684 7,1729 % -0,41  
Euro 8,6328 8,6400 % -0,32  
Sterlin 9,7617 9,8107 % -0,48  
Frank 7,9529 8,0008 % -0,45  
Riyal 1,9071 1,9166 % -0,37  
daha fazla
10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 2,83  
Altın Gr. 424 424 -1,07  
Cumhuriyet 2.810 2.852 -40,00  
Tam 2.796 2.867 -40,84  
Yarım 1.352 1.387 -19,75  
Çeyrek 678 693 -9,88  
Gümüş.Ons 26,90 26,94 0,48  
Gümüş Gr. 6,19 6,20 0,07  
B. Petrol 57,74 57,74 -0,06  
Seans Raporu 10:10
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru