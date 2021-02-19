***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 17.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır."Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, İş Bankası'nın Uzun Vadeli Türk Parası ve Yabancı Para Kredi Notlarının Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltirken, ilgili notları B+ olarak teyit etmiştir. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen revizyonun, makroekonomik ortamın daha istikrarlı hale gelmesinin, Türk Bankalarının aktif kalitesine ilişkin aşağı yönlü riskleri sınırlandırdığı yönündeki görüşlerini yansıttığı belirtilmiştir."İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910453 bağlantısından ulaşılabilir.Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911181BIST