***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
01.03.2021 18:44
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan AKBANK T.A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 29.01.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesini takiben, Akbank T.A.Ş'nin Uzun Vadeli Yerel Para İhraççı Temerrüt Not Görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913798 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914122
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 56,06
|Açılış
|: 1.492
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|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.527
En Düşük
1.491
18:057,2863
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
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|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2183
18:058,7898
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
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|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,9750
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8,9994
En Düşük
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|Açılış
|: 404,82
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|: 412,30
|
416,86
En Düşük
403,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2754
|7,2844
|% -1,89
|
|Euro
|8,7753
|8,7855
|% -2,05
|
|Sterlin
|10,1161
|10,1668
|% -1,89
|
|Frank
|7,9344
|7,9822
|% -2,40
|
|Riyal
|1,9342
|1,9439
|% -2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,04
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,58
|64,58
|0,15
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