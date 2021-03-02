***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.03.2021 15:43
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun (OKP) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan ARÇELİK A.Ş., derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını, "AAA(tur)" olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti ve notların "negatif" olan görünümlerini "durağan" olarak revize etti. Şirketimizin kıdemli teminatsız tahvil notunu ise "BB" olarak teyit etti."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914320 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914490
BIST
15:421.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
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1.537
En Düşük
1.519
15:427,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,3200
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|Önceki Kapanış
|: 7,2400
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7,3631
En Düşük
7,2702
15:428,8126
En Yüksek
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|: 0,25%
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|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,8411
En Düşük
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15:42407,76
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|Açılış
|: 407,76
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|Önceki Kapanış
|: 404,21
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408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:42
|AYEN
|8,91
|77.787.736
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.275.068
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|4.175.996.194
|% 7,32
|
|SISE
|7,74
|1.590.385.110
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,60
|1.442.671.412
|% -2,71
|
|PETKM
|5,61
|1.250.318.249
|% 4,28
|
|KRDMD
|6,86
|1.132.552.707
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,36
|801.139.491
|% 0,43
|
|THYAO
|14,81
|4.175.996.194
|% 7,32
|
|PETKM
|5,61
|1.250.318.249
|% 4,28
|
|SISE
|7,74
|1.590.385.110
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,38
|279.924.798
|% -1,43
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3133
|7,3179
|% 0,30
|
|Euro
|8,8034
|8,8126
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1646
|10,2156
|% 0,42
|
|Frank
|7,9460
|7,9939
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,40
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|