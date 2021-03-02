***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
02.03.2021 16:48
***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu'nun (OYL) portföyünde yer alan kıymetin ihraççısı olan QNB FİNANSBANK A.Ş.'nin derecelendirme notu değişikliği ile ilgili 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır.
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 26 Şubat 2021 tarihli raporu ile QNB Finansbank'ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve TL İhraççı Temerrüt Notlarının görünümlerini "Negatif"den "Durağan"a revize etmiştir."
İlgili açıklamaya https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913877 bağlantısından ulaşılabilir.
Bu açıklama Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 32. maddesi 1. fıkrası (d) bendi kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914509
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0925
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4030
En Düşük
7,2702
18:058,9004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1100
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9163
En Düşük
8,7606
18:05408,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,26
|Açılış
|: 408,47
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|8,91
|96.391.042
|% 10,00
|
|EPLAS
|49,28
|9.396.332
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.177.792
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.837.400
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.074.162
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.355.070.193
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.167.247.532
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.992.798.348
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,41
|1.882.249.693
|% 2,55
|
|KOZAL
|130,60
|1.750.695.479
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,41
|1.882.249.693
|% 2,55
|
|THYAO
|14,81
|5.355.070.193
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.992.798.348
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.167.247.532
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.100.891.292
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3906
|7,3958
|% 1,37
|
|Euro
|8,8984
|8,9070
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,2222
|10,2734
|% 0,99
|
|Frank
|8,0033
|8,0515
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,21
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
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17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem